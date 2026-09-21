Adriana Lima son haliyle konuşuldu! Yaşına kimse inanmadı

Bu yıl 84'üncüsü düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Madrid'in resmi kapanış partisi, ilk kez Reina Sofía Müzesi'nde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, Madrid Moda Haftası'nın kapanış gecesinde yaptığı şıklık gösterisiyle geceye damga vurdu.



Victoria's Secret'ın efsane meleği, sade ama iddialı siyah elbisesi ve kusursuz görünümüyle kırmızı halının en çok konuşulan ismi oldu.

Saçlarını sıkı bir topuzla toplayan Lima, uzun sallantılı küpeleriyle görünümünü tamamladı. Gösterişli takılar yerine sade bir stil tercih eden ünlü model, zarafetiyle kırmızı halının en beğenilen isimlerinden biri olarak öne çıktı.

YÜZ YAĞLARINI ALDIRDI İDDİASI

Bir süre önce yüz yağlarını aldırdığı yönünde iddialarla gündeme gelen Adriana Lima'nın siyah elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ünlü modelin yıllara meydan okuyan görünümünü övdü.

ADRINA LIMA KAÇ YAŞINDA?

Geçtiğimiz yıllarda aldığı doğum kilolalarıyla sık sık gündeme gelen Adriana Lima eski haline geri döndü. Adriana Lima'nın yaşı da merak edildi. Ünlü model 45 yaşında.