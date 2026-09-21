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20 Eylül Masterchef'te elenen yarışmacı kim? Kübra mı Faruk mu?

MasterChef Türkiye'de 20 Eylül 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda şeflerin kritik kararıyla yarışmaya veda eden isim netleşti. Peki MasterChef'te kim elendi, ana kadroya hangi yarışmacı veda etti? İşte son bölümde yaşanan eleme gecesinin tüm detayları…

20 Eylül Masterchef'te elenen yarışmacı kim? Kübra mı Faruk mu?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar, ana kadrodaki yerlerini koruyabilmek için Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu. İşte 20 Eylül MasterChef eleme gecesinde yaşananlar ve yarışmaya veda eden isim…

20 Eylül Masterchef te elenen yarışmacı kim? Kübra mı Faruk mu? 1

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe olarak belirlendi. Şeflerin verdiği tabak için mücadele veren yarışmacılardan geriye Kübra ve Faruk kaldı.

20 Eylül Masterchef te elenen yarışmacı kim? Kübra mı Faruk mu? 2

İki isim MasterChef'te kalabilmek için tüm yeteneklerini sergiledi. MasterChef'e veda eden isim Faruk oldu.

Somer Şef yarışmacıya hatalarını söyleyince Faruk gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef "Senin mesleğe devam etmen gerekiyor. Çünkü iyi bir okuldan mezunsun. En çok da sende gördüğümüz şey de bu mesleği istiyor olman. Senin sırtın yere gelmez" dedi.

Faruk ise ağlayarak "Böyle olsun istemezdim" dedi.

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Masterchef
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