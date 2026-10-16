Cinsel söylemleri tepki çekmişti! Ataberk Doğan'ın Kick hesabı erişime engellendi

Kick ve YouTube platformlarında yaptığı yayınlarla tanınan Ataberk Doğan'ın Kick hesabı erişime engellendi.

Ataberk Doğan'ın birlikte yayın yaptığı isimlerden birinin kedisi hakkında kullandığı uygunsuz ve hayvan istismarını çağrıştıran ifadeler, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Yayın sırasında diğer bazı katılımcıların da söz konusu ifadeleri gülerek karşılaması eleştirileri artırmış, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve yayıncı yaşananlara tepki göstermişti.

'ÇİRKİNLEŞMİŞİZ'

Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Ataberk Doğan, canlı yayında kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu kabul etmişti. Doğan, "Evet, iğrenç bir muhabbet. Yapmamamız gereken bir muhabbet. Çirkinleşmişiz, terbiyesizlik yapmışız, saçmalamışız" sözleriyle eleştirileri haklı bulduğunu belirtmişti.