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Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor

2016-2019 yılları arasında ekrana gelen ve Evrim Akın’ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programında “Kutu Bebek” lakabıyla tanınan Ebrar Demirbilek, hafızalara kazınan isimler arasında yer aldı. Demirbilek bir filmin galasında ortaya çıktı ve son hali kısa sürede gündem oldu.

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor
Öznur Yaslı İkier

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de minik Ebrar olmuştu.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor 1

Programın konuşulan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı. Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide rol aldı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor 2

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede boy gösteren Ebrar Demirbilek son olarak Efes'in Sırları filminde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor 3

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Kutu bebek Ebrar son olarak bir filmin galasında annesiyle birlikte ortaya çıktı. Minik yıldız değerlendirdiği teklifler olduğunu söyleyerek yeni proje müjdesi verdi.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor 4

YORUM YAĞDI

Ebrar Demirbilek'in son hali takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyada 'Hâlâ çok güzel', Kocaman olmuş', 'Nasıl da büyümüş' gibi yorumlar yapıldı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor 5

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çocuktan al haberi Ebrar Demirbilek
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