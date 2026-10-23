Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada boy gösterdi! Teklif üstüne teklif alıyor

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de minik Ebrar olmuştu.

Programın konuşulan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı. Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide rol aldı.

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede boy gösteren Ebrar Demirbilek son olarak Efes'in Sırları filminde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Kutu bebek Ebrar son olarak bir filmin galasında annesiyle birlikte ortaya çıktı. Minik yıldız değerlendirdiği teklifler olduğunu söyleyerek yeni proje müjdesi verdi.

YORUM YAĞDI

Ebrar Demirbilek'in son hali takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyada 'Hâlâ çok güzel', Kocaman olmuş', 'Nasıl da büyümüş' gibi yorumlar yapıldı.