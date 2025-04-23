Cüneyt Özdemir canlı yayında depreme yakalandı! Korku içinde yayını terk etti

İstanbul’da hissedilen deprem, vatandaşlarda panik yarattı. Gelen ilk bilgilere göre,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi aynı depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

İlk depremin ardından İstanbul’da daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bu sarsıntının büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde net şekilde hissedildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de depreme YouTube üzerinden yaptığı yayında yakalandı. Özdemir ve konuğu deprem anında büyük korku yaşadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

KÜTÜPHANEDEKİ EŞYALAR DEVRİLDİ

Özdemir, Arda Hazinedaroğlu ile yayındayken İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sırasında Özdemir, "Deprem var şu anda. Dışarı çıkıyorum" dediği anlarda, Hazinedaroğlu'nun da koltuğunu terk ettiği görüldü.

Cüneyt Özdemir ve Arda Hazinedaroğlu deprem anında sakin durmaya çalışsa da büyük korku yaşadılar.