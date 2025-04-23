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Cüneyt Özdemir canlı yayında depreme yakalandı! Korku içinde yayını terk etti

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Kubra Akalın

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem ve sonrasında gelen artçılar korku yarattı. Cüneyt Özdemir ve muhabir arkadaşı da depreme canlı yayında yakalandı. O anlarda Özdemir yayını terk etmek zorunda kaldı.

İstanbul’da hissedilen deprem, vatandaşlarda panik yarattı. Gelen ilk bilgilere göre,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi aynı depremin 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

İlk depremin ardından İstanbul’da daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bu sarsıntının büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde net şekilde hissedildi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir de depreme YouTube üzerinden yaptığı yayında yakalandı. Özdemir ve konuğu deprem anında büyük korku yaşadı.

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Özdemir, Arda Hazinedaroğlu ile yayındayken İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem sırasında Özdemir, "Deprem var şu anda. Dışarı çıkıyorum" dediği anlarda, Hazinedaroğlu'nun da koltuğunu terk ettiği görüldü.

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Cüneyt Özdemir ve Arda Hazinedaroğlu deprem anında sakin durmaya çalışsa da büyük korku yaşadılar.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Cüneyt Özdemir
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