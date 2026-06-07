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Daha 17 rekor kırdı: İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Daha 17 dizisi YouTube’daki ilk bölümüyle rekkor kırdı.

Daha 17 rekor kırdı: İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17, dijitalde yakaladığı büyük başarıyla dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın (Çağan Efe Ak), yıllardır ayrı kaldığı kardeşini bulma mücadelesini konu alıyor.

Daha 17 rekor kırdı: İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi 1

YouTube’daki ilk bölümüyle 3 günde 10.3 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye rekoruna imza attı. İlk bölümün izlenme sayısı yükselişini sürdürürken, rakam kısa sürede 13 milyonu aştı.

Daha 17 rekor kırdı: İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi 2

DAHA 17 OYUNCULARI

Bodrum’un eşsiz manzarasını da ekrana taşıyan Daha 17, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Daha 17 rekor kırdı: İlk bölüm 3 günde 10.3 milyon izlendi 3

Dizide Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Daha 17 dizisi
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