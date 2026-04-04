Daha başlamadan ertelenmişti! Now Tv Ömür Usta için kararını verdi

Ekranda bütçe yetersizliği nedeniyle arka arkaya dizi iptalleri gerçekleşmişti. NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta da bu sebeple iptal edilen projelerden biri olmuştu.

Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer alacağı Ömür Usta, reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle yeni sezon için rafa kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş, Ömür Usta dizisi hakkında yeni gelişmeler olduğunu açıkladı.

Hilal Saral'ın yöneteceği NOW dizisinin çekimlerine temmuz ayında başlanacağı öğrenildi. Yeni sezonun başladığı eylül ayında NOW ekranlarında olması kesinleşen Ömür Usta şimdiden heyecan yarattı.

Ömür Usta projesinin oyuncu kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür gibi isimlerin adı geçiyor.