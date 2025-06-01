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Danla Bilic'i darp edip ölüm tehditleri savurmuştu! Eski sevgiliye gözaltı kararı: Kendi annesi de dilekçe vermişti...

Danla Bilic’in ölümle tehdit edildiğini açıklamasının ardından eski sevgilisi Berk Çetin yeniden gözaltına alındı. Çetin’in, Bilic’in dayısını arayarak “Kızınızın ölüm haberini 2-3 güne alırsınız” dediği ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerine devam eden Çetin gözaltına alındı. Öte yandan birkaç gün önce saldırganın annesinin de savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Çetin, oğlunun hem Danla Bilic’e hem de kendisine zarar verebileceğini, psikolojik tedavi alması gerektiğini belirtti.

Çiğdem Sevinç

Gittiği binicilik kulübünde eski sevgilisi Berk Çetin tarafından defalarca kez tacize uğradığı ortaya çıkan Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda ise aynı şahıs tarafından darp edilmişti. Görüntüler sosyal medyada infial yaratmış ve Berk Çetin 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli'de gözaltına alınmıştı. Ancak şahıs kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

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INSTAGRAM HESABINDAN DUYURMUŞTU

Dün Danla Bilic'in Instagram'dan yaptığı paylaşım ile sosyal medyadan bir kez daha tepki yağdı. Danla Bilic yaptığı paylaşımda televizyonda izlediklerinin kendi başına geldiğini, Berk Çetin tarafından ölüm tehditleri aldığını ve Çetin'in son olarak dayısını arayarak ona 'Kızınızın ölüm haberini 2-3 güne alırsınız' dediğini aktardı.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, 'Danla Bilic eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız' başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili Berk Çetin'in, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi. Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli Berk Çetin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Berk Çetin adliyeye sevk edildi. (DHA)

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SALDIRGANIN ANNESİ DE DİLEKÇE VERDİ

Öte yandan Sabah'ın yaptığı habere göre, Berk Çetin'in annesi de kendi oğlundan şikayetçi oldu. Arzu Çetin, savcılığa sunduğu dilekçesinde oğlunun tutuklanma olayından 1 gün önce kendisini aradığını, bir hata yapması karşılığında ihbarcı olacağını söylediğini dile getirmişti. Çetin, oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktarmıştı. Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini ve tedavisinin yapılması gerektiğini dile getirerek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söylemiişti.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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