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Deha finali ne zaman? Başrol gitti, reytingler azaldı... Şaşırtan iddia:

Ahsen Eroğlu'nun apar topar sezon ortasında ayrıldığı Deha dizisinde final için hazırlıklar yapılıyor. 25 Mayıs’ta final yapması beklenen Deha için şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Deha finali ne zaman? Başrol gitti, reytingler azaldı... Şaşırtan iddia:
Kubra Akalın

Başrolünü Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Show TV’nin Pazar akşamı seyirciyle buluşan dizisi Deha istenen reytingleri alamayınca final kararı verildi.

Sezonun ortasında başrol Ahsen Eroğlu'nun apar topar diziden ayrılması seyircinin hoşuna gitmemişti. Ardından reklam gelirlerinin düşmesi ve reytinglerde de istenen başarı sağlanamayınca final hazırlıkları başladı.

DEHA FİNALİ KAÇINCI BÖLÜMDE?

Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi yeni bir gelişme olmazsa 25 Mayıs’ta ekrana gelecek 32. bölümde ekrana veda edecek.

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Ancak Birsen Altuntaş'tan gelen son bilgilere göre; Deha finalin bir bölüm öne çekileceği yönünde... Hikayeden kaynaklı 32 değil, 31'de de final yapabileceği söylentisi gündeme geldi. Bu söylenti sosyal medyada seyirciyi kızdırdı. Sosyal medyada "Esme gitti dizi bitti!" yorumları da vardı.

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ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Öte yandan dizinin Devran’ı Aras Bulut İynemli geçen haftalarda babasını kaybetmiş, ardından sette sakatlanmıştı. Zor bir sezon geçiren Aras Bulut İynemli’nin gündeminde dizi bittikten sonra Çukur dizisinin filmi var.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Aras Bulut İynemli Deha
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