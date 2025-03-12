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  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen en toksik özelliğini açıkladı! ''Bunu yapmayalım''

Deha'nın İmre'si Melis Sezen en toksik özelliğini açıkladı! ''Bunu yapmayalım''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 10:23
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Şimdilerde Aras Bulut İynemli ile başrolünü paylaştığı Deha dizisindeki İmre karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Marka Zirvesi' adlı söyleşiye katıldı. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Sezen en toksik özelliğini açıkladı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen en toksik özelliğini açıkladı! ''Bunu yapmayalım''

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Deha dizisinde İmre karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Marka Zirvesi' adlı söyleşiye katıldı.

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EN TOKSİK ÖZELLİĞİ BAKIN NEYMİŞ

Sezen, öğrencilerin sorularını bir hayli samimi cümlelerle cevapladı. Melis Sezen, 'En toksik özelliğiniz nedir?' şeklindeki soruya; "Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden bir duvar koyalım ki? Kendimizi her halimizle sevelim" şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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