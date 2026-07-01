MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Deniz Akkaya gözaltına alındı! Arkadaşının evinde sinir krizi geçirdi

Son dönemde sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya gözaltına alındı. Kendisine evini açan arkadaşının evinde olay çıkaran ve sinir krizi geçiren Akkaya gündemde...

Deniz Akkaya gözaltına alındı! Arkadaşının evinde sinir krizi geçirdi

Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızının koruma altına alınmasıyla uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istediği belirtilen Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleştiği öne sürüldü.

Deniz Akkaya gözaltına alındı! Arkadaşının evinde sinir krizi geçirdi 1

EVİ BİRBİRİNE KATTI İDDİASI

Yerleştiği günden bu yana evde sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.

Deniz Akkaya gözaltına alındı! Arkadaşının evinde sinir krizi geçirdi 2

Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı ileri sürülen ünlü mankenin, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı iddia edildi. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başrolle neredeyse aynı ücret! Bölüm başı ücreti olay...Başrolle neredeyse aynı ücret! Bölüm başı ücreti olay...
Mikro sütyeniyle poz verdi! "Neredeyse kopacak"Mikro sütyeniyle poz verdi! "Neredeyse kopacak"

Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf

Öpüşme görüntüleri konuşulmuştu! Yıllar sonra itiraf

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.