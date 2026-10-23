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Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı

Son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan ünlü isim son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşayan çift, zaman zaman sosyal yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı 1

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, bu kez ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı 2

"CANIM SEVGİLİMSİN SEN BENİM"

Nasuhoğlu, romantik karelerini paylaşıp "Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı 3

Dilan Çiçek Deniz is, deniz manzaralı otel odasında uçlarına çiftin fotoğrafları bağlanmış kırmızı kalp balonların yer aldığı kareyi yayımladı.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı 4
Deniz, ilerleyen saatlerde sevgilisi tarafından öpücüklere boğulduğu anları "365 gün" ifadesini kullanarak paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı 5

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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