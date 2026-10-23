Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı! Sevgilisi öpmelere doyamadı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Bir yıldır aşk yaşayan çift, zaman zaman sosyal yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, bu kez ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

"CANIM SEVGİLİMSİN SEN BENİM"

Nasuhoğlu, romantik karelerini paylaşıp "Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz is, deniz manzaralı otel odasında uçlarına çiftin fotoğrafları bağlanmış kırmızı kalp balonların yer aldığı kareyi yayımladı.



Deniz, ilerleyen saatlerde sevgilisi tarafından öpücüklere boğulduğu anları "365 gün" ifadesini kullanarak paylaştı.