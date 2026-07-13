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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i küplere bindi! Haluk Levent için sert sözler

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Melih Kadir Yılmaz

Canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile akıllarda yer edinen oyuncu Süleyman Yağcı, Haluk Levent için sert sözler söyledi. Yağcı, "Haluk Levent denen bu soysuz, hırsızdır, kumarbazdır. Beni eleştirenler, bana küfür edenler, neredesiniz şimdi" dedi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Dün dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Ortaya çıkan 990 milyon liralık bahis detayları kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok isim konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve Haluk Levent'e tepki gösterdi.

Çocuklar Duymasın ın Fıs Fıs İsmail i küplere bindi! Haluk Levent için sert sözler 1

SÜLEYMAN YAĞCI'DAN HALUK LEVENT'E SERT ELEŞTİRİ

Tepki gösteren isimlerden biri de Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı oldu.

Çocuklar Duymasın ın Fıs Fıs İsmail i küplere bindi! Haluk Levent için sert sözler 2

FIS FIS İSMAİL KÜPLERE BİNDİ: "HIRSIZDIR, KUMARBAZDIR"

Yağcı geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ile kendisinin eleştirildiğini hatırlattı ve Haluk Levent hakkında sert sözler söyledi.

Yağcı yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Haluk Levent denen bu soysuz hırsızdır, kumarbazdır. Beni eleştirenler, bana küfür edenler, neredesiniz şimdi? Ben sizi de Haluk Levent'i de Allah'a havale ediyorum.

"BU İŞ SİYASİ DEĞİL, AHLAKİDİR"

İnsanlar size güveniyorlar çünkü onlar temiz insanlar, saf insanlar. Yardım etmek istiyor. Duygularıyla oynuyorsunuz. Bu işin siyasi tarafı yoktur. Bu iş ahlaki değerdir.

Bu tür insanlara destek veren yanında olan kişiler ahlak yoksunudur. Hırsızın, sahtekarın; partisi, dini yoktur. Yazık ya. Milyonlarca lirayla kumar oyna, bahis oyna insanların duygularıyla oyna"

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Süleyman Yağcı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
fıs fıs yalaka
Fırsat bu fırsat de sende konuş ,sen de saldır bakalım..Düşenin veya düşürenin dostu olmuyor işte..Fırsatını bulduğunu zannedenler saldırın bakalım.
Kızılay çadırını satanlara bir iki laf Etsen samimiyetine inancam. hatta parti kur sana oy vercem..m
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