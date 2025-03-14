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  4. Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Arsa alıp ev yaptırdılar! Yüksek tavanlı, yedi odalı...

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Arsa alıp ev yaptırdılar! Yüksek tavanlı, yedi odalı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 07:40
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Ünlü oyuncu Berkay Hardal 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Noyan, geçtiğimiz eylül ayında dünyaya geldi. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü çift tasını tarağını toplayıp Muğla'ya yerleşmişti. Ünlü çiftin köye yaptırdıkları evi görenler hayran kalıyor.

Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Arsa alıp ev yaptırdılar! Yüksek tavanlı, yedi odalı...

'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında evlenmişti.

Koronavirüsün etkili olduğu dönemde İstanbul'u terk eden ünlü çift tasını tarağını toplayıp Muğla'ya taşındı. İlk başta kirada oturan ikili daha sonra kendi evlerini yaptırdı.

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EV YAPTIRDILAR

İkiliye Dilan Telkök'ün mimar abisi de eşlik etti. Uzun uğraşlar sonucu yedi oda üç banyo ve bir salondan oluşan yüksek tavanlı bir ev inşa ettiler.

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Her detayı ince düşünülmüş evin mutfağı bahçeye bakıyor. İkili büyük bir cam kaplamayla mutfak ile doğayı bütünleştirmiş.

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Hardal çiftinin evleri kadar bahçeleri de dikkat çekiyor. Peyzaja önem veren ikili bahçelerini portakal ağaçları ve güllerle süslemiş.

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Her detayın düşünüldüğü evde bir de şömine var. Mutlu çift kış aylarını şömine başında geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Hardal Dilan Telkök
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