MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilin ne demek? Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer isminin anlamını açıkladı! Rol arkadaşı da bilmiyormuş

Uzak Şehir oyuncuları sezon finalini kutlamak için İstanbul'da buluştu. Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer burada muhabirlere isminin anlamını açıkladı! Dilin ne demek sorusu bu sayede yanıt buldu.

Dilin ne demek? Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer isminin anlamını açıkladı! Rol arkadaşı da bilmiyormuş
Kubra Akalın

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 2 Haziran'da ekrana gelecek bölümle sezon finali yapacak. Dizinin oyuncuları bu sezon reyting başarısını kutlamak için İstanbul'da bir araya geldi.

Uzak Şehir'in favori çiftlerinden Kaya ve Zerrin'e hayat veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de muhabirlerin karşısına beraber çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 104430

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikilinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, herkes tarafından merak edilen 'Dilin isminin anlamı nedir?' sorusunu açıkladı.

Ekran görüntüsü 2025-06-02 104413

Atakan Özkaya "A bunu ben de bilmiyorum" diyerek şaşırırken Dilin Döğer isminin anlamını şu sözlerle açıkladı:

"Benim ismimin anlamı his, duygu, kalp demek. Amcam yazar o koydu; kendisi romantik bir kişilik."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezonu açtı! Beyaz bikinisiyle olay olduSezonu açtı! Beyaz bikinisiyle olay oldu
Seda Ocak Furkan Kızılay'ın düğüne gitti! Kıyafetinin azizliğine uğradıSeda Ocak Furkan Kızılay'ın düğüne gitti! Kıyafetinin azizliğine uğradı

Anahtar Kelimeler:
Dilin Döğer Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

İptal edildi: İstanbul'da kalıyor!

İptal edildi: İstanbul'da kalıyor!

Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

Yılmaz Özdil'den çarpıcı İzmir önerisi! Grev kararı sonrası...

Yılmaz Özdil'den çarpıcı İzmir önerisi! Grev kararı sonrası...

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! F.Bahçe'ye gönderme...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.