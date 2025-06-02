Dilin ne demek? Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer isminin anlamını açıkladı! Rol arkadaşı da bilmiyormuş

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 2 Haziran'da ekrana gelecek bölümle sezon finali yapacak. Dizinin oyuncuları bu sezon reyting başarısını kutlamak için İstanbul'da bir araya geldi.

Uzak Şehir'in favori çiftlerinden Kaya ve Zerrin'e hayat veren Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de muhabirlerin karşısına beraber çıktı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikilinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer, herkes tarafından merak edilen 'Dilin isminin anlamı nedir?' sorusunu açıkladı.

Atakan Özkaya "A bunu ben de bilmiyorum" diyerek şaşırırken Dilin Döğer isminin anlamını şu sözlerle açıkladı:

"Benim ismimin anlamı his, duygu, kalp demek. Amcam yazar o koydu; kendisi romantik bir kişilik."