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Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?"

NOW’ın sevilen dizisi “Ömür Usta”nın 9. bölüm tanıtım videosu yayınlandı. Reytingleri iyi giden dizinin 9. bölüm fragmanı sonrası seyirci senariste seslendi.

Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?"
Nebahat Kübra Akalın

Reytinglerde yükselişte olan Ömür Usta dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci senariste seslendi.

Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?" 1

Fragman videosunun altına "Senarist her şey iyi giderken ne yaptın?", "Sevincimiz bu fragmanla kursağımızda kaldı", "Senarist neden bu kadar ezbere iş yapıyorsun", "Senarist ne yaptın sen?", "Düzgün senaryo yazın da kadın şu parayı yesin" yorumları yapıldı.

ÖMÜR USTA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Dükkanını kaybeden Ömür, tüm zorluklara rağmen ailesini bir arada tutabilmek için mücadele eder. Nevra’nın Ömür’e yönelik baskısı, Tunç’la evliliğinde yeni bir krize neden olur. Tunç’un geri adım atmaması ise Nevra’yı kontrol edemediği bir öfkeye sürükler. Gece yarısı çıkan yangın, herkese korku dolu anlar yaşatır.

Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?" 2

Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?" 3

Ömür Usta 9. bölüm 1. fragmanı! "Senarist ne yaptın sen?" 4

Bu sırada Ömür, Yıldız’ın getirdiği paranın kaynağını sorgulayarak kardeşini sert bir dille uyarır. Sakladığı sırrın ortaya çıkmasından korkan Yıldız ise büyük bir huzursuzluk yaşar.

Kapılarında yaşanan olayın ardından mahallede dedikodular yayılmaya başlar. Komşuların sözlerine boyun eğmeyen Ömür, kızı Nazlı’yı korumak için herkese karşı dimdik durur. Ancak mahalle baskısından bunalan Nazlı’nın geleceğiyle ilgili aldığı karar, anne ile kızını karşı karşıya getirir.

Diğer yandan kaybolan ikramiye biletini arayan Mete, bileti aldığından şüphelendiği Vildan’la yüzleşir. İkili arasındaki gerilim giderek tırmanırken Vildan’ın mahalledeki varlığı, Cüneyt ve ailesi arasındaki gerginliği de artırır.

Ömür ise hayatını değiştirecek büyük haberi öğrenir. Ancak aldığı bu haberin sevincine, fark ettiği acı gerçek gölge düşürür.

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Ömür Usta dizisi
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