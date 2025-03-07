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  4. Dizisi erken final yapmıştı! Ebru Şahin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Dizisi erken final yapmıştı! Ebru Şahin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 10:50
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Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisi erken final yapan ünlü oyuncu Ebru Şahin şimdi de sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Son tatilinden karelerini peş peşe yayınlayan Ebru Şahin kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dizisi erken final yapmıştı! Ebru Şahin son pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı ‘Gizli Bahçe’ isimli dizisi apar topar final yapan Ebru Şahin şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son tatilinden karelerini peş peşe paylaşanEbru Şahin bu kareleriyle kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'ekranda görmeyi özledik', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022 yılında ünlü basketbolcu Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Ünlü çift Ohrid'te unutulmaz bir tören düzenleyerek evliliklerini duyurmuştu.

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Ebru Şahin
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