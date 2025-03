Türk ünlülerin vazgeçilmez parfümleri açığa çıktı! Hangi ünlü hangi kokuyu kullanıyor?

Eğer parfüm seçiminde kararsız kalıyorsanız ya da favori ünlünüz gibi kokmak istiyorsanız bu liste tam size göre! Hem kadın hem erkek ünlülerin vazgeçemediği kokulara göz atarak belki de kendiniz için yeni bir imza parfüm bulabilirsiniz. Sade ve sofistike kokular mı, yoksa çarpıcı ve baş döndüren notalar mı? Beğeniniz ne olursa olsun, ünlülerin parfüm tercihleri imza kokunuzu bulmak için harika bir ilham olacak. Hazırsanız, bu büyüleyici kokulara birlikte göz atalım!

1. Barış Arduç - Dolce & Gabbana The One For Men EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Zamansız bir koku olan Dolce & Gabbana The One For Men, Barış Arduç’un karizmatik ve modern stiline yakışan bir parfüm. Greyfurt, fesleğen ve kişnişin taze başlangıcı, kakule ve zencefilin sıcaklığıyla dengeleniyor. Alt notalarda yer alan tütün ve sedir ağacı ise bu maskülen dokunuşu tamamlıyor. Günlük kullanım için ideal olan The One For Men, ferah ama bir o kadar da derin ve etkileyici bir his bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kocam bunu yıllardır kullanıyor ve bayılıyor.”

“Uzun süre kalıcı, belirgin ama çok güçlü olmayan bir koku.”

2. Hadise - Calvin Klein Beauty EDP Kadın Parfüm (100 ml)

Calvin Klein Beauty, Hadise’nin cesur ve göz alıcı tarzını yansıtan ve kendine güvenen kadınların parfümü! Lilyum akoruyla açılan bu zarif koku, yasemin esansıyla floral etkisini güçlendiriyor. Dip notalardaki sedir ağacı ise çekici ve sofistike bir dokunuş katıyor. Beauty, kendini güçlü ve çekici hissetmek isteyen kadınlar için olmazsa olmaz bir koku!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bildiğim en güzel kokulardan biri. Taze ve rahatsız edici değil. Günlük kullanım için mükemmel!”

“Hediye olarak verdim ve hediye ettiğim kişi çok beğendi, çok yumuşak bir çiçeksi aroması var ve oldukça güzel, zarif ve taze kokuyor.”

3. Kıvanç Tatlıtuğ - Nasomatto Baraonda EDP Erkek Parfüm (30 ml)

Kıvanç Tatlıtuğ’un tercihi olan Nasomatto Baraonda, viski temasını parfümde kullanan sayılı kokulardan biri. Baştan sona sizi saran boozy havası, karamelize şeker ve kuru meyve notalarıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Tatlı ama karanlık, sıcak ama dumansı… Kısacası, etkileyici ve baş döndürücü bir koku arıyorsanız Baraonda tam size göre! Üstelik, yoğun yapısı sayesinde yalnızca birkaç fıs bile gün boyu etkisini sürdürüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklentimin çok üstünde çıktı. Kokusu mükemmel. Bundan sonra favori parfümüm."

"Bugüne kadar kokladığım en güzel şey kesinlikle."

4. Cansu Dere - Christian Dior Addict EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Christian Dior Addict, Cansu Dere’nin ışıltılı ve etkileyici duruşunu yansıtan bir parfüm. Açılışta mandalina yapraklarının tazeliği, portakal çiçeğiyle buluşarak enerjik bir başlangıç sunuyor. Ardından, zambak yasemin ile duyusal bir yolculuğa çıkarıyor ve dip notalardaki Bourbon vanilyasıyla büyüleyici bir sıcaklık katıyor. Baştan çıkarıcı ve sofistike bir koku olan Addict, gün boyu kalıcılığı ve etkileyici kokusuyla her ortamda fark edilmek isteyen kadınlar için harika bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunu giydiğimde her zaman iltifat alıyorum. Azı bile çok işe yarıyor. Kış kokusu olarak veya akşam dışarı çıkmak için mükemmel.”

“Muhteşem bir koku! Dior Addict, mandalina yaprakları, vanilya, portakal çiçeği ve sandal ağacının birleşiminden oluşan, duyusal ve sarmalayıcı bir oryantal çiçeksi parfüm.”

5. Çağatay Ulusoy - Hermes Terre D'hermès EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Hermes Terre D'Hermès, Çağatay Ulusoy’un doğallığını ve maskülen duruşunu çok iyi şekilde yansıtan bir koku. Narenciye ve biberin canlılığı, çakmaktaşı notasıyla birleşerek toprağın güçlü dokusunu hissettiriyor. Maskülen, sofistike ve zamansız bir parfüm arayan erkekler için ideal olan Terre D'hermès, kendine güvenen, doğayla iç içe olan ve klasikleşen kokuları seven erkeklerin vazgeçilmezi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yeni ve modern bir koku ama klasik bir kokuya özgü o tanıdık ve hoş hissiyatı veren ekstra bir güce sahip.”

“Bu bir randevu gecesi kokusu değil ama daha çok günlük/iş kokusu olduğunu söyleyebilirim.”

6. Hande Erçel - Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum Kadın Parfüm (70 ml)

Baccarat Rouge 540, Hande Erçel’in ışıltılı tarzını yansıtan büyüleyici bir koku. Açılışta yasemin ve safranın çarpıcı birleşimiyle başlıyor, ardından sedir ağacının derinliğiyle zenginleşiyor. Amber notaları ise tende hoş bir his yaratıyor. Lüks, çekici ve benzersiz bir parfüm arayan kadınlar için tasarlanmış bu özel koku, etkileyiciliğini gün boyu sürdürüyor. Eğer gittiğiniz yerlerde unutulmaz bir iz bırakmak istiyorsanız Baccarat Rouge 540 tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kullanmadan edemediğim bir koku. Kalıcılığı iyi.”

“Bence kalıcılığı çok iyi. Kesinlikle memnun kaldım.”

7. Elçin Sangu - Christian Dior Poison Girl EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Poison Girl, Elçin Sangu’nun enerjik ve baştan çıkarıcı tarzına mükemmel uyum sağlayan bir koku. Açılışta portakal notalarıyla ferah bir başlangıç yaparken Grasse bölgesinin enfes gülüyle çiçeksi ve feminen bir karakter kazanıyor. Dip notalardaki tonka fasulyesi ise sıcak ve tatlı bir dokunuş ekleyerek kokunun bağımlılık yapan havasını tamamlıyor. Modern ve cesur kadınların vazgeçilmezi olmaya aday Poison Girl, özgüveni yüksek ve etkileyici bir parfüm!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şimdiye kadar denediğim en iyi parfüm. Çok uzun süre kalan hoş çiçeksi bir koku. En sevdiğim parfüm.”

“Koku gerçekten kalıcı, tam bir gün sürüyor ve hoş.”

8. Aras Bulut İynemli - Calvin Klein Eternity EDT Erkek Parfüm (50 ml)

Calvin Klein Eternity, Aras Bulut İynemli’nin karizmatik ve samimi duruşunu tamamlayan ferah ve odunsu bir koku. Mandalina ve yeşil notaların taze açılışı, yasemin ve fesleğenin eşsiz uyumuyla birleşerek maskülen bir çiçeksi hava katıyor. Alt notalarda sandal ağacı ve amberin sıcaklığı ise bu kokuyu güçlü ve etkileyici bir hale getiriyor. Günlük kullanım için ideal olan Eternity, zarif ve modern bir imza koku arayan erkekler için çok iyi bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Eternity'nin kokusu harika, ne çok ekşi ne de çok tatlı.”

“Çok güzel kokuyor ve gün boyu kalıcı. Çok belirgin ve akılda kalıcı bir kokusu var. Kesinlikle satın almak isteyen herkese tavsiye ederim.”

9. Nesrin Cavadzade - Yves Saint Laurent Libre EDP Kadın Parfüm (90 ml)

YSL Libre, Nesrin Cavadzade’nin cesur ve özgün tarzını yansıtan, sınırları yıkan bir parfüm. Açılışta lavanta ve mandalinanın ferahlığı, siyah frenk üzümü ile birleşerek enerjik bir giriş yapıyor. Orta notalarda portakal çiçeği ve yasemin, feminen ve sofistike bir his yaratırken alt notalardaki Madagaskar vanilyası ve misk, kokuyu sıcak ve baş döndürücü bir hale getiriyor. Kendi yolunu çizen kadınların vazgeçilmezi olmaya aday Libre, özgürlüğü kokusuyla hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Her ortama (şık-sportif) uygun mükemmel bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum.”

“Eşim bu parfümü çok seviyor! Uzun süre kalıyor ve çok güzel kokuyor. Dışarı çıktığında sürekli iltifat alıyor ve insanlar hangi parfümü kullandığını soruyor.”

10. Buse Terim - Burberry My Burberry EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Londra’nın romantik yağmur sonrası havasını yansıtan My Burberry, Buse Terim’in zarif ve klasik stiline eşlik eden çiçeksi bir koku. Bergamot, mandalina ve greyfurtun ferah açılışı, sardunya ve frezyanın romantik dokunuşuyla buluşuyor. Dip notalarda gül ve paçuli ile zenginleşen parfüm, yağmurdan sonrası Londra bahçelerinin kokusunu teninizde hissettiriyor. Günlük şıklığı tamamlayan feminen bir imza koku arıyorsanız My Burberry tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

“Hem tatlı hem güçlü hem de turunçgilli, çok çok şehvetli ve iz bırakan bir parfüm.”

“Rahatsız etmeyen, ferah bir koku. Yaz kış giyilebilir. "Bunaltıcı" olmayan, duyusal bir parfüm isteyenlere tavsiye edilir.”

