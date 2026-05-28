'Zor görürsünüz' demişti! Şeyma Subaşı minik bikinisiyle ayna karşısına geçti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yaşam tarzında değişime gittiğini dile getiren Şeyma Subaşı, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” diyerek dikkat çekmişti.

Ancak Subaşı, kısa süre sonra bikinili video paylaşarak kendi sözleriyle çelişti.

Bikinili video paylaşan ünlü isim, paylaşımına “Bikinili videolarımı zor görürsünüz artık diyenlerde ben. Demek ki büyük konuşmamak lazımmış” notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Subaşı için 'yine gündem olma çabası', 'sözünü tutamadı' gibi yorumlar yapıldı.