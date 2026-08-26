Dolly Parton neden öldü? Ekibi gerçeği açıkladı

Country müziğinin efsane ismi Dolly Parton'ın salı günü 80 yaşında yaşamını yitirmesi müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle birçok etkinliğe katılmayan sanatçının hastalığıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Parton'a yakın isimler, sanatçının son aylarda hem gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini hem de sağlık durumunu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü söyledi.

DOLLY PORTON HASTALIĞI NEYDİ?

Dolly Parton'ın temsilcileri, People dergisine yaptıkları açıklamada ünlü şarkıcının "kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından" hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada kanserin türüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Dolly Parton, yaşamı ve kariyeri boyunca dokunduğu her şeye neşe, kahkaha, umut ve dürüstlük kattı. Kanserle cesurca verdiği kısa mücadelenin ardından bugün Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde, sevdiklerinin yanında bu dünyaya veda etti."