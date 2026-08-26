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Dolly Parton neden öldü? Ekibi gerçeği açıkladı

Amerikalı country sanatçısı Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. Efsane ismin ölümünü ailesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Dolly Parton'un ölüm sebebi de araştırılmaya başlandı.

Dolly Parton neden öldü? Ekibi gerçeği açıkladı
Nebahat Kübra Akalın

Country müziğinin efsane ismi Dolly Parton'ın salı günü 80 yaşında yaşamını yitirmesi müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Son aylarda sağlık sorunları nedeniyle birçok etkinliğe katılmayan sanatçının hastalığıyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Parton'a yakın isimler, sanatçının son aylarda hem gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini hem de sağlık durumunu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü söyledi.

Dolly Parton neden öldü? Ekibi gerçeği açıkladı 1

DOLLY PORTON HASTALIĞI NEYDİ?

Dolly Parton'ın temsilcileri, People dergisine yaptıkları açıklamada ünlü şarkıcının "kısa süren bir kanser mücadelesinin ardından" hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada kanserin türüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Dolly Parton neden öldü? Ekibi gerçeği açıkladı 2

"Sevgili Dolly Parton, yaşamı ve kariyeri boyunca dokunduğu her şeye neşe, kahkaha, umut ve dürüstlük kattı. Kanserle cesurca verdiği kısa mücadelenin ardından bugün Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde, sevdiklerinin yanında bu dünyaya veda etti."

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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