Halit Ergenç'in 15 yıllık gizli mesleği ortaya çıktı! Özel olarak üretip 45 bin euroya satıyor

Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak da Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç şimdilerde ticari yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyan Halit Ergenç'in Londra'da börekçi açtığı öğrenilmişti. Ergenç'in şimdi de 15 yıllık gizli mesleği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimi yaptığı öğrenildi. Ergenç, Hollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc. firmasının talebi üzerine 'Tom ve Jerry' filminin Londra'daki setine ürün temsilcisi olarak gittiğini anlattı. Oyuncu, cihazları teslim almak, kurulumlarını yapmak ve çekimler sırasında ürünlerin iyi görünmesini sağlamak için sette bulunduğunu belirtti.

"MÜMESSİLİ OLARAK STÜDYOYA GİRDİM"

Ergenç, "Londra'ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm. Tek amacım hoparlörlerimizi korumak ve ekranda iyi görünmelerini sağlamaktı. Arada cihazları parlatıyordum" dedi.

"ENTERESAN BİR DENEYİMDİ"

Ünlü oyuncu, sette kimseye mesleğini söylemediğini de belirterek, "O dönemde durup da 'Biliyor musunuz, ben de oyuncuyum' demedim. İlk defa bir film setinde farklı bir sebeple bulunmuş oldum. Benim için gurur verici bir durumdu. Gerçekten enteresan bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Ergenç'in ses mühendisliği ve akustik tasarım prensipleriyle ürettiği cihazlar yüksek segment lüks ses ekipmanları pazarında yer alıyor. Özel el işçiliği ve malzeme kalitesiyle imal edilen hoparlörlerin satış fiyatı 1.500 eurodan (84 bin TL) başlayarak modelin teknik özelliklerine göre 45 bin euroya (2,5 miyon lira) kadar ulaşıyor.