Dördüncü çocuğuna hamile! Atiye: "'Çocuk da yaparım kariyer de' sloganının vücut bulmuş haliyim"

Başarılı müzisyen Atiye, sanat kariyeri kadar evlilik hayatıyla da magazin gündeminde. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile dünya evine giren Atiye'nin mutlu evliliği ile parmak ısırtıyor.

KARNI BURNUNDA SAHNEYE ÇIKTI

İkilinin ilk çocukları Ferah Feyza 2019 yılında, Neva 2023'te, üçüncü çocukları Rûmî ise 2024 yılında dünyaya gelmişti. Dördüncü çocuğuna hamile olan Atiye, sahnelerine de devam ediyor.

MÜZİKSEVERLERİ COŞTURDU

Ünlü müzisyen son olarak Karacabey Ihlamur Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Renkli kostümü ve enerjik sahne performansıyla dikkatleri üzerine çekin Atiye, festivale gelen müzikseverleri coşturdu.

"'ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE' SLOGANININ VÜCUT BULMUŞ HALİYİM"

Yaklaşık 2 saatlik bir sahne performansı gösteren Atiye'nin karnının da iyice büyüdüğü görüldü. Dördüncü hamileliği ile ilgili de konuşan Atiye, "Çocuk da Yaparım Kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" dedi.