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Haluk Levent'in 3 yıl önceki videosu gündemde: "Şerefsizliğimi ilan edeceğim"

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Devrim Karadağ

Gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in, AHBAP üzerinden toplanan bağışlarla ilgili iddialara verdiği 3 yıl önceki sert yanıt yeniden gündem oldu. Söz konusu konuşmasında Levent "Biri çıksın 'Hayırsever bize para yollamadı, Haluk Levent gitti parayı yedi' desin. İstifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca AHBAP Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent'in yaklaşık 3 yıl önce yaptığı bir konuşma, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

6 Şubat depremleri sonrası yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Haluk Levent, AHBAP üzerinden toplanan bağışlarla ilgili iddialara sert ifadelerle yanıt vermişti.

"İSTİFA EDİP ŞEREFSİZLİĞİMİ İLAN EDECEĞİM"

Levent konuşmasında, "Toplanan paralardan şunu aldık, bunu aldık dediğimiz ailelerden biri çıksın 'Hayırsever bize para yollamadı, Haluk Levent gitti parayı yedi' desin." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ise, "İstifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim." diyerek, bağışların usulsüz kullanıldığına yönelik iddiaları reddetti.

Haluk Levent in 3 yıl önceki videosu gündemde: "Şerefsizliğimi ilan edeceğim" 1

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yaklaşık 3 yıl önce kaydedilen bu konuşma, sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

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Haluk Levent Ahbap Derneği
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Daha ne desin açık açık söylemiş.
Şimdi ilan edebilirsin....
şu pariste kaybedip ırak'a vergilerimizle ödeyeceğimiz 1,5 MİLYAR DOLARLIK ceza ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
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