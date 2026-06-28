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Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında...

Dua Lipa ve Callum Turner balayına devam ediyor! İtalya turundan romantik anlar yaşayan çiftten Lipa tatil pozlarını yayınladı.

Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında...

Ayın başında İtalya'nın Sicilya adasında yaklaşık 1,5 milyon sterlinlik görkemli bir düğünle evlenen Dua Lipa ve Callum Turner, balayına tüm hızıyla devam ediyor.

30 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'daki romantik tatillerinden kareleri takipçileriyle buluşturdu.

Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında... 1

Paylaşımlarda Dua Lipa, altın rengi bikinisiyle objektif karşısına geçerken fit fiziğiyle dikkat çekti. Siyah bir bandanayla kombinini tamamlayan ünlü yıldızın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında... 2

Çiftin birlikte poz verdiği fotoğrafların yanı sıra, kaldıkları lüks otellerden de kareler paylaşıldı.

Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında... 3

Callum Turner'ın çektiği fotoğraflardan birinde Dua Lipa mermer küvette dinlenirken görülürken, başka bir karede ise yatağa zıpladığı eğlenceli anlar yer aldı.

Dua Lipa ve Callum Turner bitmeyen balayında... 4

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Dua Lipa
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