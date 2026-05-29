Düğünümüz Var oyuncuları gündemde! Enis Arıkan da kadroda

Yeni sezonun merakla beklenen televizyon dizilerinin başında “Düğünümüz Var” kod adlı komedi dizisi geliyor.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene ve Buğra Gülsoy gibi başarılı isimleri buluşturacak olan Poll Films imzalı dizinin kadrosunda çok sevilen bir oyuncu daha yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Enis Arıkan’ın “Düğünümüz Var” dizisinin ilk görüşülen sürpriz oyuncuları arasında...

Birbirinden ünlü ismin kamera karşısına geçeceği dizi haziran sonunda sete çıkacak. Mustafa Kotan’ın yöneteceği diziyi Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor.