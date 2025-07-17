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Dünyaca ünlü müzik festivalinde yangın çıktı! Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu Serhan Onat da oradaydı

Belçika'da düzenlenen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında küle döndü. Evlilik hazırlığı yaptığı Merve Küsmenoğlu ile Belçika'da olan genç oyuncu Serhan Onat da açıklamada bulundu; "Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü müzik festivalinde yangın çıktı! Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu Serhan Onat da oradaydı
Öznur Yaslı İkier

Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'in ana sahnesinde korku dolu anlar yaşandı.

Festivalinin yapılacağı alanda yer alan sahnede yangın çıktı. Festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.

Dünyaca ünlü müzik festivalinde yangın çıktı! Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu Serhan Onat da oradaydı 1

PROGRAM DEVAM EDECEK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi. Festival komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.

SERHAN ONAT DA ORADAYDI

Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Küsmenoğlu da vardı.

Dünyaca ünlü müzik festivalinde yangın çıktı! Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu Serhan Onat da oradaydı 2

"ÖLÜMLÜ BİR KAZA DEĞİL GİBİ DURUYOR"

Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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