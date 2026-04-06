'Dünyanın En Güzel Kızı' Thylane Blondeau artık 25 yaşında! Son haline beğeni yağdı

Fransız model Thylane Blondeau yeni yaşını kutladı. Küçük yaşta “dünyanın en güzel kızı” unvanıyla tanınan Blondeau son haliyle dikkat çekti. Şİmdilerde podyumların vazgeçilmez isimlerinden olan Thylane Blondeau artık 25 yaşında.

Yeni yaşını hafızalara kazınan çocukluk fotoğrafıyla kutlayan Thylane Blondeau hayranlarından beğeni topladı.

Thylane Blondeau geçtiğiiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Benjamin Attal ile nişanlandığını duyurmuştu.

HENÜZ 3 YAŞINDAYKEN KEŞFEDİLDİ

Thylane Blondeau’nun modellik kariyeri, henüz üç yaşındayken ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedilmesiyle başladı. Dört yaşında podyuma çıkan ve 10 yaşında Vogue Paris kapağına poz veren en genç model unvanını kazanan Blondeau, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.