Ünlü isimlere yeni operasyon: Serenay Sarıkaya, Blok3, Mabel Matiz, Berkay, Tan... 25 isim gözaltında!

Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.
Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
Tan Taşçı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.
Berkay Şahin
Liste şu şekilde:
Feyza Civelek
Serenay Sarıkaya
Hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.
