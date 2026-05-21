Ünlü isimlere yeni operasyon: Serenay Sarıkaya, Blok3, Mabel Matiz, Berkay, Tan... 25 isim gözaltında!

Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.

25 ADRESE BASKIN

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tan Taşçı

GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! ÜNLÜ İSİMLER VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Berkay Şahin

Liste şu şekilde:



Serenay SARIKAYA Berkay ŞAHİN Tan TAŞCI Yağmur ÜNAL Mirgün Sırrı CABAS Hakan AYDIN (BLOK 3) Mabel MATİZ(Fatih KARACA) Feyza CİVELEK Niran ÜNSAL Volkan BAHÇEKAPALI Onur TUNA Osman Haktan CANEVİ Aslıhan TURANLI Eren KESİMER Kübra İmren SİYAHDEMİR Mehmet Rahşan Cansu TEKİN Özgür Deniz CELLAT Yasemin İKBAL Tarık TUNCA BAKIR Hanzede GÜRKANLAR

22.⁠ ⁠Aycan YAĞCI Tuğçe POSTOĞLU ⁠⁠Eda DORA

25.⁠ ⁠Semiha BEZEK

Feyza Civelek

Serenay Sarıkaya

Hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK: "KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.