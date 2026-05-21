Ünlü isimlere yeni operasyon: Serenay Sarıkaya, Blok3, Mabel Matiz, Berkay, Tan... 25 isim gözaltında!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında 25 isim gözaltına alındı. Gözaltı listesinde Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Niran Ünsal, Mirgün Cabas, Yağmur Ünal, Haktan Canevi, Blok 3 ve Tan Taşcı gibi ünlü isimler var.

Öznur Yaslı İkier

Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.

25 ADRESE BASKIN

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tan Taşçı

GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! ÜNLÜ İSİMLER VAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Berkay Şahin

Liste şu şekilde:

  1. Serenay SARIKAYA
  2. Berkay ŞAHİN
  3. Tan TAŞCI
  4. Yağmur ÜNAL
  5. Mirgün Sırrı CABAS
  6. Hakan AYDIN (BLOK 3)
  7. Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
  8. Feyza CİVELEK
  9. Niran ÜNSAL
  10. Volkan BAHÇEKAPALI
  11. Onur TUNA
  12. Osman Haktan CANEVİ
  13. Aslıhan TURANLI
  14. Eren KESİMER
  15. Kübra İmren SİYAHDEMİR
  16. Mehmet Rahşan
  17. Cansu TEKİN
  18. Özgür Deniz CELLAT
  19. Yasemin İKBAL
  20. Tarık TUNCA BAKIR
  21. Hanzede GÜRKANLAR
    22.⁠ ⁠Aycan YAĞCI
  22. Tuğçe POSTOĞLU
  23. ⁠⁠Eda DORA
    25.⁠ ⁠Semiha BEZEK

Feyza Civelek

Serenay Sarıkaya

Hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK: "KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.

