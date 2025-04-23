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“Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton son haliyle yine olay oldu

Erkek dergisi Maxim tarafından 2018 yılında “Dünyanın en seksi kadını” seçilen model Kate Upton artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Upton yıllara meydan okuyan fiziğiyle verdiği pozlarla yine hayranlarını mest etti.

“Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti! Kate Upton son haliyle yine olay oldu
Kubra Akalın

2018 yılında Maxim dergisinin “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde zirvede yer alan Kate Upton, o dönem moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Uzun bir süre spot ışıklarından uzak kalan Upton evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya karar verdi.

Upton, 2017 yılında Amerikalı beyzbol yıldızı Justin Verlander ile evlenmiş, bir yıl sonra da anne olmuştu. O günden bu yana daha gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden model son halini sosyal medyada paylaştı.

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Dergi için pozlar veren Upton yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi. Dergi tanıtımında Upton için şu ifadeler kullanıldı:

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"2011 yılında adını duyurduğunda henüz influencer’lar ya da Instagram ünlüleri ortada yoktu. O, bir anda patlayan ve herkesin konuştuğu bir "seks sembolü" haline geldi. Her yerdeydi ama aslında çok az kişi onu gerçekten görebildi. “Bu kadar ilgi ve şöhretle birlikte, insanlar sanki bedenimi kendilerininmiş gibi sahipleniyordu,” diyor..."

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Kate Upton
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