Duygu Gürman o ülkede mahsur kaldı! 4 uçak bileti iptal oldu

Influencer Duygu Gürman, tatil için gittiği Tayland’da beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. ABD- İsrail-İran savaşı sonrası hava sahalarının kapanmasıyla Tayland'da mahsur kalan Gürman yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Tatil planı kısa sürede kabusa dönüşen Gürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tam dört uçak biletinin iptal edildiğini duyurdu.

Yeni aldığı biletin de iptal edildiğini öğrenince büyük bir şok yaşadığını belirten fenomen, belirsizlik içinde kaldığını ifade etti.

Bölgedeki savaş nedeniyle birçok uçuşun durdurulduğunu söyleyen Gürman, özellikle bazı rotaların tamamen kapandığını vurguladı.



Bayramda ailesiyle birlikte olmayı planladığını söyleyen Gürman, “Bir, bir buçuk haftalık tatil için geldim ama bir ay oldu, hâlâ dönemiyorum” dedi.