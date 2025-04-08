Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra ilk görüntülendi! Babasının kopyası çıktı

Ebru Gündeş, üçüncü evliliğini yaptığı Reza Zarrab'dan olan 14 yaşındaki kızını gözlerden uzak büyütüyor. Güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, özel hayatıyla dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Gündeş'in 2010'da hayatını birleştirdiği ve 2021'de boşandığı Reza Zarrab'tan olan kızı Alara'nın son hali merak ediliyordu. Hayranı olduğu Suriyeli şarkıcı Assala ile önceki akşam bir araya gelen Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, köşe bucak sakladığı kızını ilk kez kameralar önüne çıkardı. 14 yaşındaki Alara’ya sosyal medyada yorum yağdı. 14 yaşındaki kızı Alara'yı görenler babası Reza Zarrab'a benzetti.