Ebru Gündeş'ten estetik itirafı! Son hali gündemde

Hem özel hayatı hem de tarzıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in son konserindeki estetik itirafı gündeme geldi.

Ebru Gündeş sahnede yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Gündeş seyirciye "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diye sordu.

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın da kendisini en önden izlediğini gören Gündeş "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler'de oynatsın" dedi.



Ebru Gündeş'in sahne tarzı ve son hali X'te uzun süre konuşuldu. Sosyal medyada "Kıyafet seçimleri çok iyi", "Çok güzelleşmiş", "Hem zayıflamış hem güzelleşmiş" yorumları yapıldı.