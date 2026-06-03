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Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşmişti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetmişti. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Can Polat'ın önce arabaya girmeye çalıştığı vurulduktan sonra ise otele doğru koştuğu görülüyor.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı
Mustafa Fidan

Daha önce iş yerleri silahlı saldırıya uğrayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın kuzeni Can Polat İzmir'de bir otelde kaldıkları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı 1

OTELDE SİLAHLI SALDIRI: DİLAN-ENGİN POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'nin gündemine oturan silahlı saldırının hemen sonrasında Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı 2

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Otel önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Can Polat'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı!

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Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı 3

ÖNCE ARABAYA ARDINDAN OTELE KOŞTU!

Görüntülerde Can Polat'ın önce arabaya girmeye çalıştığı vurulduktan sonra ise otele doğru koştuğu görülüyor

"KESİNLİKLE OTELE BİR SALDIRI OLMADI, OLAY SOKAKTA YAŞANDI"

Saldırı anında otelde bulunan işletmeci Büşra Yılmazel şöyle konuştu: "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı 4

Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra Can Polat Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar"

"İLK DENEMEDE SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ"

Saldırı anının detaylarını paylaşan otel işletmecisi Serhat Yılmazel ise şu ifadeleri kulandı:

"Sabah saat 09.00'da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. Can Polat Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat ın silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı 5

Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan geliyor, bu sefer 2-3 el ateş ediyor. Sesle birlikte dışarı çıkmamız bir oldu, saldırgan o esnada kaçmıştı. Can Polat Bey direkt içeri geldi, 'vuruldum' diyerek kendini tutuyordu. Onu hemen içeri çekerek tampon yapmaya başladık ve ambulans çağırdık. Muhtemelen bir gözdağı vermek amaçlıydı, direkt Can Bey'i hedef alıp ateş etti. Otele saldırı tarzı bir durum değil, öyle olsa Allah göstermesin daha büyük bir şey olabilirdi. Tekrar dönüp aynısını yapmasın diye herkesi içeri soktuk. Esnafın da gördüğü üzere şahıs sabah saat 09.00'dan beri orada oturup çıkmalarını beklemiş"

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Dilan Polat silahlı saldırı engin polat
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