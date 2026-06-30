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Ebru Yaşar'ın ilk senfoni performansı mest etti! 120 kişilik dev kadroyla sahnede

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kuşadası'nda 120 kişilik dev orkestrasıyla ilk senfoni performansını sergiledi. Yaşar'ın performansı büyük beğeni toplarken, konserde de adeta izdiham yaşandı. Ünlü sanatçı, senfoni orkestrası ile sahneye çıkmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirterek, "Senfoni hep yapmak istediğim bir şeydi. O senfoninin büyülü havası, şarkıları başka bir anlamlandırılma hali ve o atmosfer inanılmaz güzel" dedi.

Ebru Yaşar'ın ilk senfoni performansı mest etti! 120 kişilik dev kadroyla sahnede
Mustafa Fidan

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Şef Musa Göçmen senfoni orkestrasıyla birlikte Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda verdiği İyi Finans Ebru Yaşar Senfoni Konseri öncesinde samimi açıklamalarda bulundu.

Tasarruf finansmanı sektörünün dinamik oyuncusu İyi Finans’ın sponsorluğunda, Şef Musa Göçmen senfoni orkestrasıyla yoğun bir turne programına başlayan ünlü sanatçı; müzikal projelerinden çocuklarıyla olan tatil planlarına, merakla beklenen YouTube projesine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

Ebru Yaşar ın ilk senfoni performansı mest etti! 120 kişilik dev kadroyla sahnede 1

ŞARKILARA RUHANİ DOKUNUŞ: 120 KİŞİLİK DEV KADRO

Senfoni orkestrasıyla sahne almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Ebru Yaşar, senfonik müziğin popüler şarkılara bambaşka bir boyut kazandırdığını ifade etti:

"Senfoni hep yapmak istediğim bir şeydi. O senfoninin büyülü havası, şarkıları başka bir anlamlandırılma hali ve o atmosfer inanılmaz güzel. Senfoni demek aslında şarkıların yeniden başka bir boyuta geçmesi, daha da böyle ruhani bir hale gelmesi demek. Sahne üzerinde yaklaşık 60 kişiyiz ama arka planla birlikte toplam 120 kişilik koca bir ekip bize eşlik ediyor. Çok büyük bir emek var."

Kuşadası ile başlayan İyi Finans Ebru Yaşar Senfoni Konseri serisinin hız kesmeden devam edeceğini belirten Yaşar, 4 Temmuz’da Adana’da olacaklarını ve yurt dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda bu turneyi ülke sınırlarının dışına da taşımak istediklerini müjdeledi.

Ebru Yaşar ın ilk senfoni performansı mest etti! 120 kişilik dev kadroyla sahnede 2

ADANA, AYVALIK, ANTALYA, İZMİR VE GAZİANTEP'TE SAHNE ALACAK

İyi Finans Ebru Yaşar Senfoni Konserleri; 4 Temmuz’da Adana Merkez Park Amfi Tiyatro’da, 10 Temmuz’daAyvalık Amfi Tiyatro’da, 21 Ağustos’ta Antalya Aktüel Sahne’de, 23 Ağustos’ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 12 Eylül’de de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ebru Yaşar ın ilk senfoni performansı mest etti! 120 kişilik dev kadroyla sahnede 3

YENİ YOUTUBE PROJESİ YOLDA: "6+1"

Röportajın sonunda uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük ilgi gören YouTube projesinin müjdesini de veren Yaşar, projenin detaylarını ilk kez paylaştı: "Montajlarımız nihayet bitti. Projenin adını '6+1' koydum. Altı yetenekli arkadaşımla yaptığım düetler ve bugüne kadar hiç söylemediğim, sıfır yeni bir şarkım var. Bunların akustik versiyonlarını yaptık. Bu hafta artık yayına giriyor" diyerek hayranlarına müzik ziyafeti sözü verdi.

"SENFONİ DEDİLER DİYE HEYKEL GİBİ DURMAYACAĞIZ, OYNAYACAĞIZ"

Senfoni orkestrası dendiğinde akla gelen "ağır ve resmi" havayı yıkmak istediğini belirten sanatçı, dinleyicilerine eğlence garantisi verdi. "Senfoni dediler mi benim de gözüm korktu; 'Acaba oynamayacak mıyız, çok mu böyle heykel gibi duracağız' diye ama bağlasanız durmam, ona göre! Elbette oynayacağız " diyerek müzikseverleri ayağa kalkmaya davet etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tüm salonu şarkılara eşlik etmeye çağıran Ebru Yaşar: "İçinizden ne geliyorsa; beraber söyleyelim ve deşarj olalım" diyerek konserin fitilini ateşledi ve Kuşadalılar unutulmaz, senfonik bir müzik şöleni yaşadı

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Aydın Ebru Gündeş konser
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