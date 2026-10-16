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Elçin Sangu ve Ertan Saban Cevher dizisinde buluşuyor!

Başrollerinde Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın yer aldığı, SHOW TV'nin yeni dizisi 'Cevher' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Elçin Sangu ve Ertan Saban Cevher dizisinde buluşuyor!
Öznur Yaslı İkier

Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, başrolünde yer aldığı 'Cevher' dizisinde sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğiyle ezberleri bozmaya gelen 'Cevher' karakterine hayat verecek.

Dizinin erkek başrolünde ise disiplinli komiser 'Mert Kara' karakteriyle Ertan Saban yer alacak. Dünya çapında büyük ilgi gören Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın uyarlaması olarak SHOW TV'de ekrana gelecek olan dizi farklı dünyaların kesiştiği sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

SHOW TV'nin, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı yeni dizisi 'Cevher', izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Elçin Sangu ertan saban
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