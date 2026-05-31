Emily in Paris'ten öpüşme sahnesi sızdı!

Lily Collins, Emily in Paris dizisinin final sezonu çekimleri için yeniden kamera karşısına geçti. Ancak yeni sezonda Paris yerine rotasını Yunanistan’ın gözde tatil adası Mikonos’a çeviren yapım, şimdiden dikkat çekici sahneleriyle gündem oldu.

Netflix’in hit dizisinin altıncı ve final sezonunda Lily Collins’in canlandırdığı Emily karakteri, uzun süredir gelgitli bir ilişki yaşadığı Gabriel ile plajda romantik anlar yaşarken görüntülendi. Lucas Bravo’nun hayat verdiği Gabriel ile öpüşme sahnesi, Mikonos’taki JackieO’ beach club’da yapılan çekimler sırasında objektiflere yansıdı.

Setten gelen karelerde 37 yaşındaki Lily Collins’in siyah-beyaz asimetrik desenli elbisesiyle dikkat çektiği görüldü. Oyuncuya Emily’nin en yakın arkadaşı Mindy Chen karakterini canlandıran Ashley Park eşlik ederken, bazı sahnelerde Minnie Driver ve Philippine Leroy Beaulieu ile eğlenceli dans anları yaşandı.

YENİ SEZON YUNANİSTAN'DA

Yeni sezon, Emily’nin Gabriel’den aldığı davet kartıyla Yunanistan’a gitmesini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu Mikonos çekimlerinin ardından Monaco’da da kamera karşısına geçecek, ardından final sahneleri için yeniden Paris’e dönecek.