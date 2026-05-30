MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki dev konserine, birçok ünlü isim katıldı. Konser öncesi basın mensuplarına konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim, seviyorum" dedi. Şarkıcı Elif Buse Doğan, oyuncu Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü ve Leya Kırşan da konser öncesi duygularını dile getirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki konseri öncesi hayranları yoğunluk oluşturdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 1

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki dev konseri, dron kamerasına yansıdı. Işık gösterisi ve sanatçının sahne performansı görsel şölen oluşturdu.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 2

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'daki konseri için sahneye çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser dron kamerasına yansıdı. Sanatçının kurulan platform üzerinde sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölen oluşturdu. Öte yandan, konsere gelen insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 3Nilperi Şahinkaya

ÜNLÜ İSİMLER KANYE WEST KONSERİNDE

Öte yandan, ünlü sanatçının konserini izlemek için vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim de alanda yerini aldı. Konsere, oyuncular Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim katıldı.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 4

Ahsen Eroğlu

AHSEN EROĞLU: "KONSER BİLETİNİ İLK ALANLARDAN BİRİYİM"

Konser öncesi konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, konser için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim. Seviyorum, çok fazla muhabbet dönüyor onunla ilgili, ben müzikleriyle şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim" dedi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 5

Eroğlu, şarkıcının Los Angelas'taki küre üzerinde sergilediği performansa ilişkin ise, "Sadece şunu düşünüyorum, aşağıda olanlar görebilecek mi? Onun için endişeliyim çünkü aşağıdan bilet almayı düşünmüştük biz de. Bence çok güzel bir performans, bir yerde Japon bir sanatçıdan esinlendiğini duymuştum. Hatta Anime'den esinlendiğini duymuştum. Etkilendim açıkçası bence güzel bir sahne performansı bekliyor bizi" şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 6

HAZAR ERGÜÇLÜ: "İSTANBUL'DA ONU İZLEYECEK OLMAK MUAZZAM BİR DENEYİM OLACAK"

Oyuncu Hazar Ergüçlü de Kanye West'in çok sevdiği bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yakından, İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım.İnanılmaz, bunun ülkemizde olması da çok güzel, müthiş bir başarı bizim için" dedi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 7

ELİF BUSE DOĞAN: "TATİLİMİ YARIDA KESİP KONSERE GELDİM"

Şarkıcı Elif Buse Doğan ise, tatilini yarıda kesip konsere geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor. Umarım tüm dünya da görür bu günü" diye konuştu. Öte yandan Doğan, oyuncu Ozan Güven'e bir mekanda tepki gösterilmesine ilişkin ise, "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi 8

Oyuncu Leya Kırşan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, güzel bir vakit geçireceğimize inanıyoruz. Beraber toplandık geldik" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Kanye West izdihamı! İstanbul'da Kanye West izdihamı!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezon finali seyirciyi üzecek! İşte detaylar...Sezon finali seyirciyi üzecek! İşte detaylar...
İstanbul'da Kanye West izdihamı! İstanbul'da Kanye West izdihamı!

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Kanye West Nilperi Şahinkaya Hazar Ergüçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.