Ozan Güven'in yanındaki Mehmet Aslantuğ'dan açıklama! Arzum Onan detayı dikkat çekti

Oyuncu Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet yüzünden kadınlar tarafından tepki gördü. Mehmet Aslantuğ ile gittiği bir mekanda kadınların tepkisini gören Ozan Güven yeniden gündem oldu.

Ozan Güven yaşananların ardından mekanı terk etmek zorunda kaldı. Güven'in yanında olan Mehmet Aslantuğ'a da tepkiler vardı.

Mehmet Aslantuğ X'te gündem olunca bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Şiddeti reddetmek, adaleti savunmak ve hak arama mücadelesine saygı göstermek ne kadar önemliyse; hukukun yerine toplumsal infazın geçirilmesine itiraz etmek de o kadar önemlidir. Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım.

"30 YIL SÜREN BİR EVLİLİĞİ..."

Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda “Elimden tutar mısın” diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim.

Temsil etmeye çalıştığım sorumluluğu / nezaketi, haddini aşan söylem ve tavırla yayarak kişilik hakkına saldırganlığa dönüştüren muhataplar için, tüm bu ifşa ve kayıtların tamamı hukuki bir soruşturmanın da konusudur artık."