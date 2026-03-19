Enes Batur'un 24 saatte 6 milyon TL kazandığı söyleniyordu! Net kazancını kalem kalem açıkladı

Ünlü YouTuber Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aranın ardından döndüğü YouTube'da kazanç da elde etti. 24 saatte 6 milyon TL kazandığı söylenen Enes Batur kazancını açıkladı.

Enes Batur'un 24 saatte 6 milyon TL kazandığı söyleniyordu! Net kazancını kalem kalem açıkladı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü YouTuber Enes Batur, beklenen dönüşünü yaptı ve adeta YouTube’u yeniden salladı. “Hayattayım” adını verdiği videosuyla platforma geri dönen Batur, kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayınlandığı ilk 24 saat içinde 10 milyon görüntülenme elde eden video, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Ayrıca Enes Batur'un 24 saatte elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

Enes Batur un 24 saatte 6 milyon TL kazandığı söyleniyordu! Net kazancını kalem kalem açıkladı 1

ABONE SAYISI ZİRVE YAPTI

24 saatte 6 milyon TL kazandığı söylenen Enes Batur 'Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor' diyerek net kazancını paylaştı.

"Kazancımla alakalı hep yanlış bilgi dolaşıyor" diyen Enes Batur bağışlardan ne kadar kazandığını gösterdi. Batur 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.

Enes Batur un 24 saatte 6 milyon TL kazandığı söyleniyordu! Net kazancını kalem kalem açıkladı 2

17 buçuk milyon aboneye ulaşan Enes Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.

