Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi! Samsunspor maçıyla sözleşmesindeki %60 maddesini tamamlayan yıldız oyuncunun kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzadı.

Burak Kavuncu

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldığı Samsunspor maçının ardından, sarı-kırmızılı camiada geleceği merak konusu olan Mario Lemina cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. 4-1’lik mağlubiyetle sarsılan Aslan’da, deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesiyle ilgili kritik madde resmen yürürlüğe girdi.

GALATASARAY'DA LEMINA'NIN SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZADI!

Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına ilk 11’de çıkan Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğini netleştirdi. Sözleşmesindeki "maç yüzdesi" maddesini tamamlayan Gabonlu yıldız, 1 yıl daha Galatasaray forması giymeye hak kazandı.

KRİTİK EŞİK SAMSUN’DA AŞILDI

Sezon başından bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mario Lemina, Samsunspor mücadelesiyle birlikte bu sezonki 32. maçına ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan "Bir yılda oynanan resmi maçların %60'ında as kadroda yer alma" maddesi, bu karşılaşmayla birlikte resmiyet kazandı. Şartın yerine getirilmesiyle birlikte Lemina’nın geleceği hakkındaki spekülasyonlar da son buldu.

Sözleşmedeki özel maddenin devreye girmesiyle birlikte, 30 yaşındaki oyuncunun kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Bu gelişmeyle beraber Lemina, herhangi bir transfer görüşmesine gerek kalmaksızın gelecek sezon da Galatasaray kadrosunun bir parçası olmayı garantiledi.

