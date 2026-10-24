Engin Altan Düzyatan'ın acı günü! Babasını kaybetti

Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Engin Altan Düzyatan, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kalkacak, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Acı haberin ardından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı:

"Bugün ailemizden sevdiğimiz bir insanı uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan’ın kıymetli babası Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz.

Başta sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm ailemizin acısını yürekten paylaşıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."