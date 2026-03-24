Erol Köse ölmeden önce 3 mektup bırakmış! Vasiyeti yayında açıklandı

Ünlü yapımcı Erol Köse 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse'nin evinde geride bıraktığı bir not bulundu. Erol Köse'nin bıraktığı notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

Ayrıca TV100 yayınında Erol Köse'nin aslında geride 3 not bıraktığı açıklandı. Yayında Erol Köse'nin bir mektubu doktorlara yazdığı ve hastalığı konusunda bilgi verdiği anlatıldı.

Geriye kalan bir not ise vasiyeti niteliğindeydi. Erol Köse ölmeden önce kaleme aldığı notta cenazesine dair isteklerini yazdı. Devrim Tosunoğlu yayında şu ifadeleri kullandı:

"TÖRENSİZ DEFNEDİN"

"Son mektup yakınlarına; şaşaalı bir tören istemiyorum, küçük bir camide defnedin beni."

Sabah'ta yer alan habere göre ise; mektubunda şu vasiyette bulundu:

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

EROL KÖSE CENAZE PROGRAMI

Erol Köse’nin cenaze programı da belli oldu. Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.