Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken güvenlik şeridi

Sarıyer Maslak’ta dün 40 katlı bir binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Köse, Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

ÜNLÜLER VE ÖNLEMLER

Törene şarkıcı Hande Yener ve Dilan Çıtak Tatlıses’in de katıldığı görüldü. Dilan Çıtak Tatlıses, “Saygı duysunlar, ölünün arkasından” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Yapımcı Polat Yağcı, güvenlik önlemi olarak cenaze için 15 güvenlik görevlisi tuttu. Tabut başında güvenlik şeridi dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR

Sevim Emre törende, Orhan Gencebay’ın rahatsızlığı nedeniyle arabada kaldığını belirtti.

Cenaze töreni, yakınları ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son buldu.