Eser Yenenler fenomen akımda Şahan Gökbakar'ı duyana kadar durmadı

Ferit Ömeroğlu’nun konuğu olan Eser Yenenler, programın "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" bölümünde Şahan Gökbakar'a gelene kadar durmadı.

Haber Global’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu olan ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, özel hayatından meslektaşlarıyla olan polemiklerine kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yenenler, programın popüler konsepti 'senden daha iyisini duyana kadar sesssiz kal' akımı sırasında verdiği cevaplarla da ortalığı karıştırdı.

Programın fenomen akımı olan "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" köşesinde ise Eser Yenenler zor anlar yaşadı. İsimler ardı ardına geldikçe sessizliğini koruyan Yenenler, "Bütün ekiple aramı bozdun" diyerek kahkahalara boğuldu.

Safa Sarı, Cenan Adıgüzel, Ahmet Kürşat Öçalan, Şahin Irmak ve Ersin Korkut isimleri geçtiğinde sessiz kalan Yenenler, Evliya Alkan için "Alakamız yok" yorumunu yaptı.

Doğu Demirkol'u duyan Yenenler ünlü komedyene ısrarla birkaç defa "Stand-upçı" yanıtını vererek, Demirkol’un bu alandaki kimliğini vurgulayıp kendisini ti’ye aldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DA DURDU

Eser Yenenler, İbrahim Büyükak isminde akımı devam ettirirken, Şahan Gökbakar isminde durmayı tercih etti. Gökbakar’ın sinema filmleri baz alındığında kendisinden daha iyi olduğunu dile getiren Yenenler’e, sunucu Ferit Ömeroğlu’ndan itiraz geldi.

Ömeroğlu, Şahan Gökbakar’ın sinemadaki başarısına rağmen bir talk show geçmişi veya jüri üyeliği deneyimi olmadığını hatırlatarak, Yenenler'in kendi çok yönlü kariyerine haksızlık etmemesi gerektiğini savundu. Bu diyalog programın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

