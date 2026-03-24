Eşref Rüya 38. bölüm fragmanı yayında! Nisan hamile

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 38. bölüm fragmanıyla izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımını TİMSB Productions’ın üstlendiği dizide heyecan dozu giderek artıyor.

Yeni bölümde Eşref, yıllardır aradığı Rüya’nın aslında Nisan olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşıyor. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte soluğu Nisan’ın yanında alan Eşref’in duygusal anları dikkat çekerken, Nisan ise bu yüzleşme karşısında panik yaşıyor.

Öte yandan Yaşar’ın ekibe yönelik düzenlediği hain saldırı, tüm dengeleri altüst ediyor. Eşref ve ekibinin ağır bir darbe almasıyla birlikte mücadele artık kişisel bir savaşa dönüşüyor. Sevdiklerini korumak isteyen Eşref, radikal kararlar almak zorunda kalıyor.

NİSAN HAMİLE

Fragmanın en çarpıcı gelişmelerinden biri ise Nisan’ın hamile olduğunu öğrenmesi oluyor. Bu sürpriz gelişme, hem karakterlerin kaderini hem de hikâyenin gidişatını tamamen değiştirecek.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.