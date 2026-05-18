Uzak Şehir'den ayrılan Alper Çankaya Eve Giden Yol'a dahil oldu

Sezon boyunca reyting rekortmeni olan Uzak Şehir'in sezon finaline sayılı günler kaldı. Zaman zaman eleştiriler de alan Uzak Şehir sezon finalinde ayrılıklar yaşanacak.

UZAK ŞEHİR FİNAL NE ZAMAN?

25 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak olan Uzak Şehir dizisinde özellikle bir oyuncunun ayrılığı dikkat çekti.

Dizide Şahin Albora’ya hayat veren Alper Çankaya kendi isteğiyle ekibe veda edecek. Alper Çankaya'nın ayrılık kararı sosyal medyada konuşuluyorken yeni bir haber daha gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'e transfer olacağı iddia edilen Alper Çankaya'nın Netflix yapımı Eve Giden Yol dizisinde rol alacağı öğrenildi.

EVE GİDEN YOL OYUNCULARI

Netflix için çekilecek “Eve Giden Yol” dizisi 2 Haziran’da sete çıkacak. Yerli “Lost” formatında olan Ay Yapım imzalı dizide Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya'nın ardından ekibe yeni isimler katıldı.

Dizide Halil Babür, Sennur Nogaylar, Ahmet Kürşat Öçalan da yer alacak.