Eşref Rüya'nın senaristi izleyiciye sitem etti: 'Eşsan öpüşsün' diyen bir kitle var...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümlerinde heyecan dozu arttı. Ancak dizinin senaryosuna dair zaman zaman seyirci memnun kalmıyor. Bu durum sosyal medyada da konuşuluyor.

Son olarak dizinin senaristi Ethem Özışık'tan izleyicilere sitem geldi. Amerika'dan paylaşımlar yapan Ethem Özışık bazı seyircilerin yorumlarından rahatsız oldu.

Eşref Rüya'nın senaristi şu paylaşımda bulundu:

"Bir de ne yazarsan yaz, ne paylaşırsan paylaş altına 'Eşsan öpüşsün' diyen bir kitle var. 'Babam öldü' diyorsun 'Daha fazla Eşsan sahnesi' isteyen mi dersin, Gazze'de katliam paylaşıyorsun altına 'Dizi çok bozdu' yazan mı? Nerede o eski bağlamlar."