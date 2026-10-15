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Eypio, Diriliş Ertuğrul dizisinde o rol için seçmelere girmiş! "Günlük 5 bin TL"

Son olarak Yeraltı dizisi için yeni bir şarkı yaparak gündeme gelen rapçi Eypio, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde Diriliş Ertuğrul dizisindeki Moğol komutanı rolü için seçmelere katıldığını anlattı. Bölüm başı ücretini de anlatan rapçi "Yokluk insana neler yaptırtıyor ya!" dedi.

Eypio, Diriliş Ertuğrul dizisinde o rol için seçmelere girmiş! "Günlük 5 bin TL"

Türkçe rap'te son dönemde en dikkat çeken isimlerden biri olan Eypio katıldığı yayında samimi açıklamalarda bulundu. Sibel Arna'nın konuğu olan rapçi maddi sıkıntılar yaşadığı dönemlerde yaptıklarını anlattı.

"İşte yokluk insan neler yaptırtıyor" diyen rapçi şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaş aradı, Zeytinburnu'ndaki Tatarlardan. ‘Apo, Moğol komutanı arıyorlar, diyaloglu; bölüm başı 5 bin lira’ dedi. O zaman 5 bin lira büyük para; sene 2013-2014 falan. Diriliş Ertuğrul’a arıyorlarmış. Dedim benim anne tarafım Moğol, geliyorum. Gittik, seçmelere çağırdılar."

Eypio, Diriliş Ertuğrul dizisinde o rol için seçmelere girmiş! "Günlük 5 bin TL" 1

"SEÇMEDİLER ZATEN..."

Eypio devamında seçmelerde yaşananları şöyle anlattı:

"Biz de çekik gözlüyüz ya; bir çekikler var, böyle bir çekiklik yok! ‘Göz gözü görmüyor’ sözünün ne anlama geldiğini orada anladım. İçeriye bir girdim, ‘Koreli misiniz siz, nereden geldiniz?’ dedim. ‘Ata biniyor musun?’ diye sordular. Gökhan ‘Ben 5 üzerinden 5’ dedi, Baturalp ‘Benim köyde atım var’ dedi. Kırgızistan’dan yeni gelmiş bir çocuk, ‘Ben ata binerim, atın etini yerim, sütünü içerim’ dedi.

Eypio, Diriliş Ertuğrul dizisinde o rol için seçmelere girmiş! "Günlük 5 bin TL" 2

Bana sordular; ‘Ben altılı ganyan oynuyorum ama o kadar bir hâkimiyetim yok, bana 3 yaz’ dedim. Denemede atlar bunları Şener Şen gibi bir kaçırdı! Hababam Sınıfı’nda var ya, dört gün sonra geliyor; onun gibi. Ben de Nasreddin Hoca gibi gidiyorum, düşmeyeyim diye. Seçmediler zaten."

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul dizisi Eypio
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