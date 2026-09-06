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Fahriye Evcen'den iddialı paylaşım: O detay dikkat çekti

Ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen yeni projesi öncesinde yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 40 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu yaz pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti

Fahriye Evcen'den iddialı paylaşım: O detay dikkat çekti
Sariye Nur Dönmez

Yakın zamanda yeni projesiyle setlere dönecek olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen yoğun set temposuna girmeden önce tatilini uzattı. İki çocuk annesi olan 40 yaşındaki güzel oyuncu bikinili pozlarıyla düşman çatlattı.

Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı “Necla” karakteriyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

HAMAL İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

ATV’de ekrana gelecek olan Hamal dizisiyle izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan oyuncu yaz tatilinden paylaştığı pozlarla sosyal medyada gündem oldu.Fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Evcen’nin paylaşımları büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen den iddialı paylaşım: O detay dikkat çekti 1

O DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Ünlü oyuncunun " Just let me be..." notunu düştüğü paylaşımına 90 binden fazla beğeni geldi. Fotoğraflarında aksesuar olarak saat tercih etmesi bazı takipçileri tarafından sert eleştiriler aldı.

Fahriye Evcen den iddialı paylaşım: O detay dikkat çekti 2

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Fahriye Evcen
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