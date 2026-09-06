Müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı

Müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan şarkıcı Tuğba Ekinci ve oyuncu Ahmet Yılmaz'ın savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından para karşılığı müstehcen görüntülerini paylaşan iki isim, paylaşımların suç kapsamında olduğunu bilmediklerini öne sürdüler.

TUĞBA EKİNCİ VE AHMET YILMAZ'IN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Muhabir Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından aktardığı ifadesinde, "Çektiğim ve paylaşmış olduğum bu videonun suç unsuru olduğunu düşünmedim" diyen Tuğba Ekinci şunları söyledi;

“Vatana milletime bağlı bir insanım. Özellikle kolluk kuvvetleri, şehit ve gazi yakınları ile yardıma muhtaç kişiler yönelik yapmış olduğum programlarda para almadım. Yaptığım paylaşımın suç unsuru olduğunu öngörmedim. Eğer şayet suç unsuru olduğunu bilseydim böyle bir paylaşım yapmazdım. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

"SUÇ UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Benim X isimli platform üzerinde herhangi bir hesabım yoktur ve bir paylaşımım bulunmamaktadır. Bahse konu videonun paylaşımını X isimli platform üzerinde ben yapmadım. Bahse konu brazmagazin isimli hesabın kullanıcısını ve hesabı tanımıyorum. Dosyaya konu paylaşımdaki videoyu ben kendim çektim ve tarafımca kullanılan “tugbaekinciofficial” isimli Instagram hesabımda paylaştım. Burada yaptığım paylaşım ise ana sayfada sabitlenmeden story olarak adlandırılan anlık bir paylaşımdır. Çektiğim ve paylaşmış olduğum bu videonun suç unsuru olduğunu düşünmedim. Kaldı ki çok daha müstehcen olarak değerlendirebileceğim ahlaksız uyuşturucu ve yasaklı madde içerikli paylaşımları sosyal medya organları üzerinde görmekteyiz. "

Tuğba Ekinci ifadesinde emekli olduğunu ve 50 bin tl maaşı olduğunu açıkladı.

"İZNİM VE BİLGİM DIŞINDA BAŞKA KİŞİLER TARAFINDAN PAYLAŞILMIŞ"

Bu denli paylaşımları izledikten sonra kendi yaptığımın suç olabileceğini düşünmedim. Bu paylaşımı yaptıktan çok kısa bir süre sonra ailem tarafından tepki çekmem üzerine paylaşımı hemen kaldırdım. Fakat Instagram hesabım birçok takipçim tarafından takip edilmekte olup, bahse konu paylaşım iznim ve bilgim dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı mecralarda paylaşılmış, konu tamamen bundan ibarettir.”



AHMET YILMAZ: "TEK GEÇİM KAYNAĞI SOSYAL MEDYA"

Müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan bir diğer ünlü isim Ahmet Yılmaz ise ifadesinde cinsel kimliğinden dolayı iş bulamadığını, bu sebeple tüm gelir kaynağının sosyal medya olduğunu belirtti.

Ahmet Yılmaz ifadesinde şunları söyledi;

“Bahse konu paylaşımlarda ve yukarıda beyan ettiğim bütün hesaplarımda bulunan paylaşımlarımda herhangi bir müstehcenlik içerecek cinsel organım görünecek şekilde bir paylaşımım bulunmamaktadır. Yaptığım paylaşımların tamamı yukarıda da beyan ettiğim gibi günlük hayatıma ait anları takipçi kitlemi de korumak amacıyla yapmış olduğum paylaşımlardır. Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım.

"AMELİYAT MASRAFLARIM İÇİN..."

Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım.

"PAYLAŞIMLARIMIN TÜRK ÖRF ADETLERİNE UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak paylaşımlarım müstehcen değildir, paylaşımlarımın fikirlerin faydalı olduğunu ve Türk örf adetlerine uygun olduğunu düşünüyorum.

"KENDİMİ ÇOK ÜZGÜN HİSSEDİYORUM”

Paylaşımlarımda bulunan yayınlarım ve paylaşımlarım 18 yaş ve üzeri seyircilerin izleyebilmesi için tiktok ve youtube uygulamalarda kısıtlama ayarı kendim tarafından yapılmıştır.

Ben müstehcenlik suçunu işlediğimi düşünmüyorum ve böyle bir suç ile ilgili olarak ifade verdiğim için kendimi çok üzgün hissediyorum.”